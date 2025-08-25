River y Lanús se miden en un duelo clave por la cima del Clausura

25/08/2025
River visitará a Lanús, a partir de las 21:15 horas, por la sexta fecha de la Zona "B" del Torneo Clausura 2025. 

El equipo de Marcelo Gallardo llega líder con 11 puntos, tras un agónico paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde eliminó a Libertad de Paraguay por penales luego de empatar 1-1 en los 90 minutos.

El conjunto millonario buscará volver al triunfo en el plano local, donde viene de vencer 4-2 a Godoy Cruz y apenas perdió dos partidos en lo que va del año. 

Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, llega motivado tras eliminar a Central Córdoba por penales en la Sudamericana y ganar 2-1 a Gimnasia en la última fecha.

Con 9 puntos, ocupa el quinto puesto de la Zona B y contará con referentes como Carlos Izquierdoz, Lautaro Acosta y Toto Salvio, mientras que sus esperanzas ofensivas estarán centradas en Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo.

El último enfrentamiento entre ambos se dio el 16 de febrero de 2025 en el Monumental, cuando River cayó 1-0 por un gol de Miguel Borja. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports.

