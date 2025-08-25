Vivir al borde del Pilcomayo: Advierten que hay 56 familias en peligro por la erosión

Con la crecida del río Pilcomayo, 56 familias que habitan en Misión San Luis, en el norte de la provincia, viven en una situación de riesgo permanente debido a la erosión de la barranca del río.

Cada verano esta barranca se ve afectada por las lluvias y a pesar de los múltiples pedidos para que todas las familias sean reubicadas, hasta el momento ninguna fue trasladada, publicó El Tribuno.

Celedonio Torres, referente de la comunidad, explicó por Radio Salta, que para poder concretar el traslado se requieren materiales de construcción y la intervención de Vialidad para abrir caminos y desmalezar el terreno destinado a las nuevas viviendas.

“El Pilcomayo erosiona la barranca cada verano, y nosotros necesitamos trasladarnos cuanto antes, pero para eso necesitamos un terreno seguro y preparado”, aseguró esto implica terrenos adecuados, con servicios básicos y accesos habilitados.