Para ayudar a los estudiantes, se reactivó el merendero de la UNSa

Educación25/08/2025
merendero unsa

Esta semana se reactivó el trabajo en el merendero de la Universidad Nacional de Salta. 

El espacio que en la gestión anterior funcionaba solo tres veces por semana ahora amplió a cinco días, es decir, de lunes a viernes. La decisión se tomó para acompañar a los estudiantes cuidando su alimentación. 

En Aries, la subsecretaria de Asuntos Estudiantiles de la UNSa, Mariana Tapia, detalló que la merienda se entrega todos los días de 17 a 19horas, para brindar asistencia alimenticia a los jóvenes que asisten.

Además, los alumnos que cuentan con la beca del comedor, pueden acceder al beneficio de lunes a viernes de 12:00 a 14:30. 

