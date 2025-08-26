El "Santo" no se rinde: últimos 9 puntos y esperanza intacta

Para salvar el honor y tratar de sumar, el "Santo" recibirá a Atlético Rafaela el próximo domingo, desde las 16 hs, en el estadio Martearena.

Luego de la controvertida derrota ante Sportivo Belgrano, Juventud se prepara para enfrentar al puntero del campeonato, en busca de puntos clave que le permitan recuperar terreno.

Aunque la última derrota golpeó fuerte, las chances matemáticas de clasificación aún existen. Para lograrlo, el "Santo" deberá sumar los 9 puntos restantes y esperar que sus rivales directos, Sarmiento y 9 de Julio, no consigan unidades en sus respectivos compromisos.

La misión no es sencilla, pero en el fútbol todo puede pasar. Juventud se aferra a esa posibilidad, con la ilusión intacta y el compromiso de dejarlo todo en cada partido. Además, otro de los objetivos es sumar para clasificar a la Copa Argentina, torneo que no disputa desde hace siete años.

Para recibir a Atlético Rafaela, el entrenador ya podrá contar con la presencia de Julio López, quien cumplió la fecha de suspensión. También evalúa cambios en la mitad de la cancha. El jueves será la práctica formal de fútbol y allí definirá el once ideal.