Rosario de la Frontera: Avanzan las mejoras en el parque acuático y la pileta del dique

A pocos menos de un mes de dar inicio a la primavera, Rosario de la Frontera comienza a realizar acciones que buscan mejorar puntos importantes para los lugareños y visitantes durante la temporada de verano.

Osvaldo Heredia, secretario de Obras Públicas municipal, informó sobre las refacciones que se están realizando que tienen que ver con las pruebas de las estructuras de la pileta, con el objetivo de modificarla y realizar un tratamiento de impermeabilización con fibra de vidrio. De esta manera, se espera que el trabajo sea más duradero.

Asimismo, expresó que se encuentran refaccionando los juegos del Parque, realizando pinturas y reparaciones necesarias.

En cuanto a las piletas del Dique, indicó que están revisando la estructura de los pisos, analizando opciones más viables para su uso. Así, esperan poder realizar un cambio estructural el año que viene.

Por último, adelantó que los baños están terminados y reiteró que las refacciones finalizarán antes de que empiece la temporada de verano.