Vuelo Salta-Florianópolis: "Somos la provincia del norte con más conectividad internacional"

Noticia que causó impacto inmediato fue el anuncio realizado este martes, cuando desde el Gobierno de la Provincia informaron que desde el próximo año, Salta contará con una nueva ruta aérea internacional, conectando mediando vuelo directo con la ciudad de Florianópolis, en Brasil.

Al respecto de esta novedad la ministra de Turismo, Manuela Arancibia, estuvo hablando con Multivisión Federal donde amplió los detalles de este vuelo, ponderando la llegada de más visitantes extranjeros a Salta, la cual se transforma ahora en la provincia del norte con más conectividad aérea internacional.

“Comenzamos a trabajar en esto en febrero y hoy es una realidad, como dice el gobernador Gustavo Sáenz, son hechos, no palabras”, ponderó recordando que el vuelo estará activo desde el 2 de enero. “Estamos contentos, estamos fortaleciendo el turismo receptivo, trabajamos para que más turistas lleguen a Salta y que los salteños lleguen a más destinos internacionales”, agregó.

Sumando que el vuelo será con Aerolíneas Argentinas, con dos frecuencias semanales en una nave con capacidad para 170 pasajeros, en un trayecto de dos horas y media, Arancibia recalcó que el objetivo de este vuelo fue seguir potenciando la conectividad. “Ese trabajo dio frutos, hoy Salta es la provincia del norte que más conectividad internacional tiene, contaremos con cinco rutas internacional, Panamá desde septiembre, Lima, Asunción, Sao Paulo y ahora Florianópolis”, enlistó.

Por último agregó que esta novedad generó gran expectativa de los salteños, quienes se volcaron a averiguar de los pasajes, las fechas disponibles e incluso muchos ya sacaron sus tickets para volar. “Todavía hay cupos disponibles, queda disponibilidad”, mencionó la funcionaria para concluir.

“Esto es trabajo del gobernador Gustavo Sáenz, quien gestiona más conectividad para Salta”