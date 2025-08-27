Tras la muerte de su dueña, sus animales quedaron a la deriva, piden ayuda

La muerte de una mujer en barrio La Tradición dejó a sus nueve perros, varios gatos y gallinas en una situación desesperante. Los animales, que dependían enteramente de su cuidado, quedaron solos y sin alimento.

Lidia, conocida de la fallecida, relató en diálogo con Somos La Mañana: “Hicimos una denuncia porque esos animales quedaron abandonados. Le llevamos alimentos por unos días, pero ayer vimos que cerraron la casa y no podemos entrar a darles de comer”.

La preocupación crece, ya que además de los perros, la mujer tenía otros animales que ahora quedaron sin nadie que los cuide.

Un familiar de la dueña de casa viajó desde Buenos Aires tras el fallecimiento, pero se regresará mañana, lo que agrava la incertidumbre sobre el futuro de las mascotas.

Desde la comunidad piden la intervención urgente de las autoridades para garantizar que los animales no queden a la deriva.