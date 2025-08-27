Así quedó el orden de las listas en la Boleta Única Papel para las elecciones

Hoy tuvo lugar el sorteo del orden de las nueve listas oficializadas que participarán en las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre.

El sorteo se efectuó en el Juzgado Electoral y se determinó los lugares que ocuparán las listas en la Boleta Única Papel de cara a los comicios para elegir quienes representarán a los salteños en la Cámara de Diputados y Senadores.

En estas elecciones, estarán en juego tres bancas en cada una de las cámaras. Así quedó el orden:

1° Lista 3 Unión Cívica Radical.

2° Lista 501 Primero Los Salteños.

3° Lista 54 Partido de la Victoria.

4° Lista 96 La Libertad Avanza.

5° Lista 240 Partido Renacer.

6° Lista 92 Política Obrera.

7° Lista 13 Movimiento al Socialismo.

8° Lista 503 Fuerza Patria.

9° Lista 502 Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad.