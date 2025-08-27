Pagarán hasta $80.000 por ser autoridad de mesa en las elecciones de octubre

Cerca de 7.000 ciudadanos serán designados como autoridades de mesa en distintas localidades de Salta para los comicios nacionales de medio término del 26 de octubre.

Por participar de la jornada electoral, cada autoridad de mesa recibirá un viático de $40.000. Además, quienes completen la capacitación organizada por la Secretaría Electoral federal percibirán un extra de $40.000, alcanzando así un total de $80.000.

El secretario electoral federal, Juan Pablo Acosta, recordó que los interesados pueden postularse a través del Instagram de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal 1 de Salta. “La inscripción en el registro de postulantes no asegura automáticamente la designación como autoridad de mesa”, aclaró.

Los requisitos para postularse son: ser elector/a hábil; tener entre 18 y 70 años; residir en la sección electoral correspondiente; saber leer y escribir; estar inscripto/a en el padrón electoral; y no estar afiliado/a a ningún partido político.