Urtubey de campaña en Cerrillos y La Merced: “Voy a defender a rajatabla a los salteños de la motosierra de Milei”

El candidato a senador nacional de Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, recorrió parte del Valle de Lerma para reunirse con la gente, visitar a militantes y dirigentes y transmitirles la tranquilidad de que irá al Congreso a defender a los salteños y a construir un futuro posible.



“Garantizo con mi palabra que voy a defender a rajatabla a los salteños de la motosierra de Milei” dijo Urtubey en medio del afecto de la gente que lo recibió con los brazos abiertos.



“Quiero ir al Congreso a defender a los salteños, a construir un futuro posible que nos integre a nosotros como un país federal” manifestó el candidato de Fuerza Patria ante dirigentes, jugadores y vecinos del Club deportivo La Merced al que definió como un ejemplo de compromiso y amor por la gente y por el deporte.



Allí Urtubey aseguró que frente a un “país cada vez más centralista es imperioso cambiar y volver a construir una Argentina federal en serio y puso como ejemplo el club donde entre todos hacen el esfuerzo y salen adelante.



En su visita al Concejo Deliberante de La Merced reiteró que su compromiso es “defender a los salteños” por eso aseguró que va a trabajar con todos y para todos, “distintos sectores que pensamos distinto nos unimos porque hoy la prioridad es frenar el daño que el gobierno de Milei le está haciendo a la provincia y al país."