La brecha entre turismo receptivo y emisivo aumenta en Argentina, ¿cuáles son los números?

En los primeros siete meses de 2025, Argentina experimentó una fuerte caída en la llegada de visitantes internacionales, mientras que, de forma simultánea, registró un notable aumento en los viajes de sus residentes hacia el exterior, una tendencia que ha ampliado la brecha del turismo y ha profundizado el déficit de divisas del país.

Según el último informe de turismo internacional del Indec, entre enero y julio de 2025, el país recibió 3.1 millones de turistas extranjeros, lo que significó una caída del 18,1% en comparación con el mismo período del año anterior. En total, la Argentina dejó de recibir a casi 1.6 millones de visitantes internacionales, lo que impacta de forma directa a sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio.

Por otra parte y según resalta Infobae, mientras la llegada de extranjeros caía, el turismo emisivo se expandió de manera significativa. De acuerdo con el informe, en los primeros siete meses de 2025, salieron del país 8.2 millones de turistas argentinos, lo que representa un crecimiento interanual del 57.3%.

En números absolutos, esto significa que 4.4 millones más de argentinos viajaron al exterior en comparación con el mismo período de 2024. Este salto en la cantidad de viajeros refleja, en parte, el encarecimiento de la Argentina frente a otros destinos de la región y el aprovechamiento de ofertas turísticas internacionales.

El contraste entre la baja en el turismo receptivo y el incremento de las salidas al exterior dejó un saldo negativo para la balanza turística. Por un lado, el país perdió las divisas que aportan los visitantes internacionales, mientras que, por otro, se incrementó la salida de recursos por el gasto de los argentinos en otros países.

Solo en julio, el déficit de divisas por turismo alcanzó los USD 356 millones. El informe del Indec señaló que, en ese mes, los residentes argentinos gastaron USD 576.5 millones en el exterior, mientras que los extranjeros que llegaron al país desembolsaron USD 220.4 millones.