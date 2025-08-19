Frontera y robos al menudeo, la problemática de los productores del norte

Los productores del norte salteño atraviesan dos situaciones que preocupan, pero en lo que se encuentran trabajando coordinadamente con entidades nacionales y provinciales, que son la frontera y los robos al menudeo.

Desde InformateSalta nos comunicamos con Ignacio Chavarría, gerente de PROGRANO, quien nos comentó que, si bien la inseguridad es un tema complejo, se viene abordando desde distintas mesas de trabajo.

“La inseguridad es muy compleja porque tiene muchas aristas donde se sustenta, si vemos que está habiendo un abordaje integral y articulado entre seguridad de Nación, Provincia, distintas fuerzas y organismos públicos como fiscales. Esperemos que esos resultados se vean plasmados en los próximos meses rápidamente” comentó.

Los robos están afectando a algunos campos como ser de porotos y algunos insumos, en su mayoría presentándose como robos al menudeo: “No están entrando en galpones, son muy pocos los robos grandes, pero es mercadería que se encuentra en el campo (…) cuando dejaste 4 bolsones de mil kilos en el campo, ahí se dieron estos robos”.

El ingreso de mercadería informal por frontera afecta también a productores, sobre todo a quienes producen frutas y hortalizas, al igual que al comercio general.

Esta situación la ven con preocupación porque el ingreso ilegal de estas mercaderías de productos primarios genera una competencia desleal en el mercado local, ya que el costo diferenciado provoca que baje el precio ofertado.

Suba de combustible

Consultado si la suba de combustible impacta en los costos de producción, aclaró que por el momento de no lo hace, por lo menos no de una manera significativa, ya que se trata de un incremento sutil pero que de a poco va modificando los precios: “Todavía no hubo un incremento fuerte”.

Explicó que esta variación en el precio del combustible pudo tener su razón en el movimiento del dólar oficial, porque tiene gran parte del precio fijado al petróleo en dólares.

“De forma directa todavía no vimos un impacto real” finalizó.