HAY RECOMPENSA: Se le fue el toro de 12 millones

Un toro valuado en 12 millones de pesos, propiedad del productor Miguel Palacio, fue robado en la zona de Vallecito, departamento Metán, según se publicó en redes.

El hecho generó gran preocupación entre los productores de la zona, que ya colaboran con las autoridades para intentar dar con el animal. Paralelamente, también se reportó la desaparición de un caballo en el mismo establecimiento, y se presume que podría haber sido llevado por las mismas personas involucradas en el robo del toro.

Pedido de colaboración

La familia afectada solicita a la comunidad información certera que permita recuperar a los animales. Se ofrece una recompensa y se habilitó el número 3877 54-6005 para recibir datos que ayuden en la investigación.

Las autoridades continúan con los trabajos de rastrillaje en la zona, mientras vecinos y productores se mantienen en alerta ante la gravedad de lo ocurrido.