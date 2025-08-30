Tras días de lucha: Murió el joven apuñalado por una mujer

El joven de 22 años que había sido apuñalado el pasado 14 de agosto en el barrio Ferroviario de Tartagal murió en las últimas horas, confirmaron este viernes a través de redes sociales allegados y vecinos de la víctima.

El hecho ocurrió cuando el muchacho se dirigía a buscar a su esposa y, según la primera investigación, iba a ser atacado por la espalda por otro sujeto. En medio de la situación, una joven mujer intervino y le asestó una puñalada a la altura de las costillas.

El herido había ingresado de urgencia al hospital Juan Domingo Perón, donde fue intervenido quirúrgicamente y, en un primer momento, se informó que su cuadro no revestía gravedad. Sin embargo, su estado se fue complicando con el paso de los días hasta que finalmente falleció.

La policía trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer cómo ocurrió el ataque y cuál fue el rol de cada uno de los involucrados. Hasta el momento, no se brindaron precisiones sobre la situación judicial de la mujer señalada como autora de la puñalada.

La familia de la víctima evitó realizar declaraciones públicas, aunque vecinos de la zona manifestaron su pesar por el desenlace y reclamaron mayor seguridad en el sector.