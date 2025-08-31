Así será la cobertura de seguridad para los respectivos encuentros de Gimnasia y Juventud

Los operativos de seguridad se desplegarán desde las 13.30 en el estadio David Michel Torino mientras que, a partir de las 14.30 en el estadio Padre Ernesto Martearena. Participarán alrededor de 300 y 350 efectivos de áreas operativas e investigativas en cada dispositivo.

La Policía de Salta, por medio del Centro de Coordinación Operativa, diagramó la cobertura de seguridad por los encuentros futbolísticos a desarrollarse hoy en Capital por el Torneo Primera Nacional y el Torneo Federal A. En este sentido, se tiene previsto a las 16 en el estadio David Michel Torino el inicio del partido de Gimnasia y Tiro Vs. Atlético Alvarado. En tanto, el Centro Juventud Antoniana Vs. Atlético Rafaela lo hará en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 17.

El dispositivo está planificado en tres fases y contará con la participación de alrededor de 300 efectivos por el partido de Gimnasia y Tiro, mientras que por el encuentro de Juventud Antoniana se contará con 350.

En cuanto al ingreso, en el estadio David Michel Torino las puertas estarán habilitadas a las 14.30 mientras que en el estadio Padre Ernesto Martearena a las 15.30, por lo que se recomienda al público asistir con antelación para evitar demoras y aglomeración en los accesos. Durante el ingreso se realizará un control mediante aplicativos de identificación y verificación de antecedentes personales a través del Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos por lo que deberán portar el DNI.

Se recuerda que no está permitido el ingresó con pirotecnia, paraguas ni elementos que representen riesgo para la integridad física de las personas.