Boca pegó en los momentos justos y volvió a festejar ante Aldosivi con su tercera victoria consecutiva

Deportes31/08/2025
Boca

Boca derrotó 2 a 0 a Aldosivi de Mar del Plata en la recta final del partido, en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Lautaro Di Lollo, con un certero cabezazo, abrió la cuenta para el xeneize en el cierre de la primera etapa.

El segundo tanto del elenco de Miguel Angel Russo llegó a los 35 minutos del complemento, con otro cabezazo, esta vez de Rodrigo Battaglia.

El encuentro se disputó en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que José Carreras está en el VAR. 

