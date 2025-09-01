Clases, feriados y festejos, el calendario escolar que marca septiembre

Salta se viste de Milagro desde Julio, con la entronización de nuestros Santos Patronos, y el próximo inicio del rezo de la Novena desde el 6 de Septiembre, pero Septiembre en también se viste de alegría y festejos en el ámbito escolar. Día del Maestro, día del profesor y por último el inicio de la primavera como así también el día de los estudiantes el 21 de septiembre, modificaran el calendario algunos días.

La segunda semana de septiembre, el jueves 11 de septiembre, se celebra el Día del Maestro. En esta ocasión, las escuelas abrirán con normalidad y se realizarán actos conmemorativos, para recién el viernes 12 otorgarles un día de descanso a los docentes.

El descanso de los docentes del día viernes se extenderá hasta el lunes 15 de septiembre. Resulta que el día sábado 13 iniciará el triduo del Milagro que culminará el lunes 15, con la procesión y posterior Pacto de fidelidad, a nuestros Santos Patronos.

De esta manera, el regreso a las aulas está previsto para el martes 16, aunque, como sucede cada año, las escuelas del centro que alojan a los peregrinos no dictarán clases por la mañana y los estudiantes del interior que viajaron a la capital tendrán la inasistencia justificada debido al regreso a sus hogares.

Con respecto al día del profesor, que se celebra el 17 de septiembre, se sabe que no hay asuento pero si actividades especiales. En tanto, el tan esperado inicio de la primavera y día del Estudiante, caerá domingo 21 de septiembre, por lo tanto no afectará el calendario escolar.