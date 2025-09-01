Pymes salteñas: Hay crédito, pero preocupa el bajo consumo y endeudamiento

A nivel nacional, el vicepresidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, Eduardo Fernández, alertó sobre sobre las dificultades del sector por financiamiento, algo que en Salta dijeron no repercute de la misma manera.

El presidente de la Cámara Pymes Salta, Darío Pellegrini, comentó a InformateSalta que en la provincia hay disponibilidad de financiamiento para las Pymes, ya que el Gobierno de Salta tiene un acuerdo con el CFI (Consejo Federal de Inversiones).

Lo que complica a esta parte de la industria es el financiamiento privado, ya que se encarecen las tasas: “Ahí coincidimos con esta mirada del futuro sombrío de los financiamientos, sin embargo, la Provincia tiene a disposición a través del CFI tanto fondo de garantía recíproca del CFI como líneas de financiamiento subsidiado, nosotros desde la Cámara fomentamos el uso de estas herramientas”.

“El problema es la toma de financiamiento para pagos corrientes. Las empresas se están endeudando para pagar aguinaldo, para pagar combustible (…)”.

“El empresario Pyme está descapitalizándose” expresó Pellegrini, ya que se endeuda para pagar deudas, por lo que vende propiedades, vehículos, desprendiéndose de su patrimonio para sostener un mercado de bajo consumo.

El problema real del sector es la ausencia o falta de consumo y la falta de un dólar competitivo.

Advirtió que Salta debe empezar a industrializar el producto agregándole valor en el territorio: “Industrias nacionales encuentran precios más competitivos fabricando partes de productos en Paraguay, Brasil, nosotros somos caros hoy versus otros países del Mercosur. El camino para volvernos más competitivos es que estos indicadores macro del valor del dólar y del valor del consumo interno empiecen a cambiar y empiecen a cambiar con más velocidad” concluyó.