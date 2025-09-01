Proponen declarar el 27 de diciembre como “Día Provincial del Futbolista Salteño”

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Salta busca instituir el 27 de diciembre de cada año como el “Día Provincial del Futbolista Salteño”, en conmemoración al fallecimiento del exjugador Daniel Humberto Gutiérrez, conocido afectuosamente como el “Coya”.

La iniciativa fue impulsada por los diputados Edgar Domínguez y Jorge Restom, junto al senador Manuel Pailler.

Daniel Gutiérrez, nacido el 3 de mayo de 1961 en Tartagal, fue el único futbolista salteño en representar a la Selección Nacional Argentina, donde se destacó durante los III Juegos Sudamericanos en Chile, bajo la dirección de Carlos Salvador Bilardo, campeón del mundo como entrenador.

Durante su carrera profesional, jugó en clubes como Juventud Unida de Tartagal, Atlético Ledesma, San Martín de Tucumán, Boca Juniors y finalizó su trayectoria en Deportivo Morón.

Lamentablemente, Gutiérrez falleció el 27 de diciembre de 1998 a los 37 años, víctima de una enfermedad crónica.

Con esta iniciativa, Salta apunta a consolidar un homenaje permanente a uno de sus grandes referentes del fútbol y promover el orgullo por los talentos locales.