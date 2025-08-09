Falleció Bruno Iezzi, una leyenda de la radio y el fútbol salteño

A los 93 años, Salta despide a una de sus figuras más queridas y emblemáticas de la comunicación y el deporte. Bruno Iezzi, reconocido locutor, conductor y exdirector técnico, falleció dejando un legado imborrable en la provincia.

Nacido en Buenos Aires, Iezzi llegó a Salta a los 36 años para dirigir a Central Norte. Sin embargo, su voz inconfundible y su carisma lo llevaron a los micrófonos de Radio Güemes, donde creó y condujo el recordado programa Especialísimo, que marcó una época en la radiofonía local.

Su trayectoria en los medios se extendió por más de seis décadas, consolidándose como una de las voces más representativas de la radio y la televisión salteña. En el ámbito deportivo, también dejó huella: fue entrenador de Juventud Antoniana, Central Norte y Gimnasia y Tiro, ganándose el respeto de colegas y la admiración de generaciones de hinchas.

Con su partida, Salta pierde a un referente cultural y deportivo que supo unir dos pasiones —el fútbol y la comunicación— con talento, dedicación y un profundo amor por la provincia.