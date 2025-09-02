La estrategia de Alpine: Cómo Colapinto superó a Gasly en el GP de Países Bajos

Alpine reveló los detalles de la maniobra que permitió a Franco Colapinto superar a Pierre Gasly en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1. El equipo francés había acordado previamente el momento y el lugar del circuito donde se haría el sobrepaso, buscando un sector seguro para la maniobra. En Zandvoort, el punto elegido fue la primera curva, conocida como Tarzán.

"Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera"

Colapinto había cambiado a neumáticos blandos con siete vueltas restantes, mientras que Gasly llevaba gomas duras con 46 giros de uso. El francés recibió la orden por radio entre las curvas 10 y 11 de la vuelta 70 y cedió su posición a Colapinto en el inicio de la vuelta 71, siguiendo el plan del equipo.

Tras la carrera, Colapinto expresó su enojo por la situación: “Una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado”. También señaló: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera”.

A pesar de la frustración, la actuación del argentino fue sólida. Terminó en 12° puesto (posteriormente ascendió un lugar por penalización) y quedó 11°. Demostró consistencia y madurez, consolidándose como un rival competitivo dentro del equipo. Este domingo se viene el Gran Premio de Italia en Monza, un nuevo desafío para Colapinto y Alpine.