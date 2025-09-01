Messi regresó a Argentina, saludó a los hinchas antes de su último partido oficial como local

Lionel Messi llegó a Buenos Aires tras disputar la final de la Leagues Cup con Inter Miami y ya se encuentra en el Predio de la AFA, preparándose para el partido de este jueves 4 de septiembre ante Venezuela en el Estadio Monumental. Según confirmó el propio futbolista, este podría ser su último encuentro oficial de Eliminatorias Sudamericanas en suelo argentino.

A su arribo al Aeropuerto de Ezeiza, Messi fue recibido por un grupo de fanáticos, a quienes saludó y firmó autógrafos. Posteriormente, se dirigió al predio junto a su familia y a Rodrigo De Paul, para sumarse a los entrenamientos de la selección.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni comenzó su preparación con vistas al duelo ante Venezuela, que dará inicio a las 20:30 hs. Además de Messi, ya se incorporaron futbolistas como Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cristian Cuti Romero, y se espera la llegada de más convocados en las próximas horas. El primer entrenamiento se realizó a puertas cerradas.

"Va a ser un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia y todos los que puedan”

Messi ya había advertido semanas atrás que este encuentro sería especial: “Va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá algún amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial, y por eso me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos, todos los que puedan”.

Tras esta doble fecha, Argentina afrontará amistosos en octubre en Estados Unidos, y luego en noviembre en Luanda, Angola, y Kerala, India. La siguiente oportunidad de Messi de vestir oficialmente la camiseta albiceleste será en la Finalissima contra España, programada para marzo de 2026, antes de adentrarse en la preparación para la Copa del Mundo 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.