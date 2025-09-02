Confirman que Miguel Ángel Russo pasará la noche internado en observación

El director técnico Miguel Ángel Russo permanece internado en observación tras detectarse una infección urinaria durante estudios realizados horas antes, según informaron medios.

El entrenador se encuentra estable y recibe medicación por suero para tratar la infección, mientras los profesionales de salud continúan con su monitoreo.

Si su evolución sigue siendo favorable, se estima que podrá recibir el alta médica este miércoles, retomando sus actividades con normalidad en los próximos días.

El club y los seguidores de Russo mantienen atención sobre su recuperación, y las fuentes médicas aseguraron que no hay complicaciones graves asociadas a la infección.