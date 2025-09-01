Panaderías salteñas vivieron un agosto “desastroso” por la fuerte caída en las ventas

En la revisión de informes a nivel nacional, uno de las últimas horas indica que la caída del consumo transformó de manera drástica el panorama de las panaderías en Argentina y además de la baja de la producción, se registran cierres de miles de establecimientos.

Como siempre, buscando la comparativa local de las cosas, InformateSalta habló con Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos quien definió agosto como un mes “desastroso” en el nivel de ventas, con un escenario nada alentador.

“Agosto fue un desastre, las ventas fueron realmente complicadas, sigue la caída del consumo y, en nuestro caso, ahora se vienen las temperaturas altas… no quiero pensar cuando hagan 35°C mientras sigue cayendo el consumo”, se lamentó.

A esto agregó que, a la par que a la gente no le alcanza el dinero, a su vez “siguen subiendo los insumos, que no se puede trasladar esa suba a los precios, porque si los subís vendés menos… es una tormenta perfecta que cada vez se está complicando más”, indicó.

Mientras tanto, las panaderías vienen haciendo un esfuerzo titánico para la supervivencia porque “a lo mejor tenés ocho personas, quizás con cuatro o cinco sería suficiente pero… ¿cómo hacés? ¿Los dejás sin trabajo? ¿Qué se vayan a la calle?”, cuestionó la dificultad del momento.

“Se están fundiendo pymes y eso va a traer problemas, porque somos quienes damos trabajo”