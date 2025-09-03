Escena de película de terror, encontraron ganado muerto y abandonado

De acuerdo a información publicada por ValleDeLermaHoy un grupo de vecinos que realizaba deportes cerca del Parque de la Salud, de Rosario de Lerma, encontró a varios animales muertos esparcidos en un campo. Al menos cinco vacas y tres ovejas se encontraban sin vida, algunos de los cuerpos en avanzado estado de descomposición mientras que otras parecían recién muertas.

El hecho ya habría sido informado a las autoridades policiales que trabajan en la investigación de los acontecimientos para esclarecer la escena. Pese a esto, los cuerpos seguirían en el lugar.

El hallazgo produjo temor entre los vecinos que se encuentran preocupados por posibles enfermedades en el lugar y el riesgo sanitario que representan para la comuna.