La salteña Mar Tarrés habló de las críticas que recibió tras adelgazar 60 kilos: “Me dicen anoréxica”

Mar Tarrés vivió días complicados hace varios meses, cuando junto a su esposo Pablo Giménez, fueron internados por complicaciones de salud. Superado ese difícil momento, la influencer se enfrenta a un tema recurrente en su vida personal: la percepción de su imagen en redes sociales.

Recientemente, la cordobesa se animó a hablar sobre eso en el ciclo Mujeres Argentinas (eltrece). Vía telefónica, Mar le contó a María Belén Ludueña y a su equipo cómo repercutieron gravemente las críticas y señalamientos que recibe en su salud mental.

Mar Tarres, en exclusiva en #MujeresArgentinas. Habló sobre el antes y después de su cambio físico y más. pic.twitter.com/l6SfUmSdcJ — eltrece (@eltreceoficial) September 3, 2025



“Hace unos años he llegado a querer hasta suicidarme por la cantidad de acoso y bullying que sufrí en las redes sociales, aparte de que fui una niña que sufrió bullying en la escuela, siendo gordita”, admitió.

Luego, Tarrés contó cómo dio vuelta a la narrativa del acoso digital, para convertirla en una oportunidad para capitalizar. “Como empresaria en las redes sociales aprendí que ya está, que el bullying es para todo el mundo, que no es para mí, que no es personal. Detrás de un teclado, de un celular, hay personas frustradas que seguramente que no tienen nada que hacer”. Y remató: “Voy a hacer plata con la gente que me bardea”.

Mar Tarrés bajó 56 kilos y lo mostró en las redes sociales (Foto: Instagram/martarresok_)

Por supuesto, la situación no cambió con su nueva transformación física, en la que logró adelgazar casi 60 kilos, pero la influencer supo cómo gestionarlo. “El tema con mi cuerpo era reiterativo y ahora me pasa que bajé 60 kilos, me dicen anoréxica. Ayer, por ejemplo, leí un comentario que me puso una señora: ‘ya estás anoréxica’”, relató.

Para cerrar, Mar aprovechó su momento en cámara para pedir mayor empatía a la sociedad frente a los procesos de las personas. “No tienen que ver solamente con ‘ay, como porque me gusta comer’ y nada más, o ‘no como porque no quiero comer’. Entonces les pido respeto para quienes atravesamos estas situaciones”. /TN