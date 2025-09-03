El nuevo Defensor del Pueblo se conocería después de las elecciones

El presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, confirmó que la designación del próximo Defensor del Pueblo se realizará recién pasada la contienda electoral.

“Se decidió tomar un plazo de prórroga hasta después del proceso electoral para que no se vea teñido por la contienda”, explicó en diálogo con MultivisiónFederal.

Según indicó, más de 23 postulantes presentaron sus pliegos para ocupar el cargo. “Ha generado un interés totalmente desproporcionado porque nunca ha ocurrido. En otras elecciones eran 3 o 4 los postulantes”, reconoció.

La expectativa en torno a su designación creció en los últimos meses. La postergación genera que la decisión final quede sujeta al escenario político que surja tras las elecciones.