Marcos Rojo no podrá jugar la serie entre Racing y Vélez, por los cuartos de final

El defensor de Racing, Marcos Rojo, fue suspendido por dos fechas por su expulsión ante Peñarol de Montevideo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El defensor de 35 años llegó a la Academia hace poco más de un mes desde Boca y solo puede jugar la Copa Libertadores en este semestre, debido a un articulo en el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino que le prohíbe a un jugador vestir la camiseta de otro club si llegaba con el pase en su poder tras cierta fecha.

Así, Rojo debutó con la camiseta de Racing en el partido de ida de los octavos de final ante Peñarol de Uruguay, jugando los diez minutos finales, en lo que terminó siendo derrota por 1 a 0 del equipo argentino.

En el partido de vuelta, Rojo jugó desde del arranque y fue sustituido a los 28 minutos del complemento por Nazareno Colombo.

Ya en el banco de suplentes, el defensor y el mediocampista Bruno Zuculini tuvieron un cruce verbal con el árbitro colombiano Wilmar Roldán que terminó expulsando a ambos.

El defensor oriundo de La Plata recibió dos fechas de suspensión y no jugará la serie de cuartos de final ante Vélez Sarsfield.

Por su parte, Zuculini fue suspendido por una sola fecha y se perderá el partido de vuelta.