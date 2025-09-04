Juicio por Leonel Francia: La madre sostiene que no lo mató y reclama objetividad

En el marco del juicio por el caso del pequeño Leonel Francia (11) se llevó adelante esta jornada la reconstrucción de su muerte en la vivienda donde habitaba con su madre, Lidia Cardozo, la acusada.

Esta medida que se efectuó en B° Solidaridad, zona vallada por personal policial, fue ordenada por el Tribunal interviniente, en la cual participó personal de Ciudad Judicial y Fiscalía, mientras la acusada estuvo presente altamente custodiada.

Estuvo también el abogado defensor, el Dr. López Escotorín, quien tildó al caso de muy delicado y que requiere objetividad: “Se hizo una verificación judicial en el lugar del hecho, lugar muy complejo donde hay versiones y hasta acá sobreabundan las versiones presuncionales y hay que ser muy equilibrado, objetivo, es un hecho muy doloroso para todos, pero tenemos que tener confianza en la dimensión técnica, en la investigación y la justicia”.

“Se debe tomar la dimensión técnica del proceso judicial. Opiniones superficiales, pareceres, mueven simplemente emociones, pasiones y deseos de venganza”.

Explicó que el proceso de reconstrucción se trata de una inspección judicial donde se filmó el lugar y se tomó razón de todas las características, a fin de constituir un elemento fundamental para tener un panorama objetivo, racional, no emocional de la causa.

Si bien la Fiscalía acusa a la madre como autora de la muerte de Leonel, comentó que su defendida manifiesta que se trató de un accidente.

Dijo que el lunes se llevará adelante la discusión donde se darán los planteos, las hipótesis: “y prevalecerá dentro de los estándares jurídicos (…) los elementos que otorguen convicción para una definición justa, constitucional y legal”.

“Las únicas pruebas son las periciales que nos dan el rumbo para hacer las interpretaciones y sacar conclusiones de certezas”.

Sobre las declaraciones que sostienen que Leonel vivía malos tratos, sostuvo que no se demostraron esos extremos de falta de comida, asilamiento social o de conductas inadecuadas para menores.

Hizo hincapié que la denuncia formulada de la cual tienen constancia es la que realizó la institución educativa, interviniendo el Juzgado de Violencia: “Entiendo que se dio una derivación a una averiguación preliminar que no hay constancia” finalizó.