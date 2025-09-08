La nieve sorprendió a los peregrinos del Milagro en Olacapato

En la mañana de este lunes, una intensa nevada se registró en Olacapato, localidad de la Puna salteña, donde se encuentran descansando los peregrinos de Tolar Grande.



que caminan hacia la capital en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Según los datos meteorológicos, la temperatura descendió a -2°C, con una sensación térmica de -7°C, lo que agrava las condiciones para quienes realizan la travesía a pie.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, según compartió La Unión de los Andes, muestran calles y techos cubiertos de blanco, en una postal inusual para esta fecha de septiembre.

La situación mantiene en alerta a las autoridades y a los propios fieles, que deben afrontar el frío extremo en plena marcha hacia la capital salteña.