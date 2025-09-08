Caso Leonel Francia: Perpetua para la madre del niño

El Tribunal de Juicio de la Sala I del distrito Centro condenó a prisión perpetua a Lidia Raquel Cardozo, hallada culpable del homicidio calificado por el vínculo de su hijo de 11 años y de lesiones leves calificadas también por el vínculo. El hecho por el que se juzgó a Cardozo ocurrió el 31 de agosto de 2023, en la zona sudeste de la ciudad de Salta. En este episodio, su propio hijo perdió la vida

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal durante el debate oral. En su alegato, sostuvo la acusación contra Cardozo y solicitó la máxima pena prevista. La querella adhirió al pedido del fiscal.

Por su parte, la defensa técnica de la mujer reclamó su absolución por el beneficio de la duda y, de manera subsidiaria, que se contemplaran circunstancias atenuantes vinculadas a la emoción violenta.

Tras la deliberación, los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello rechazaron los planteos de la defensa y dictaron la condena a prisión perpetua. Además, ordenaron que la acusada sea inscripta en el Banco de Datos Genéticos.

Con este fallo, el tribunal hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y la querella, cerrando un proceso judicial seguido de cerca por la opinión pública debido a la violencia del caso y la corta edad de la víctima.