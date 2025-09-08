Comía una golosina y se ahogó: La salvó un policía

Sociedad08/09/2025
niña golosina

Una niña de 7 años se encontraba jugando en el parque de la zona sur cuando pasó un mal momento. 

La pequeña se ahogó con una golosina y presentaba dificultades para respirar, por lo que pidió ayuda a la policía. El efectivo realizó maniobras de primeros auxilios hasta que la menor fue compensada.

Tras el momento de tensión, personal de SAMEC llegó al lugar para continuar con la asistencia a la niña, la cual fue estabilizada por el personal del sistema de emergencias. 

policía ayuda

