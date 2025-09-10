Marcha por Thiago Mendoza en Orán: "Fue un niño ejemplar"

El pasado viernes, en plaza Santa Marta, de Orán, Thiago fue apuñalado por la espalda y murió producto de las heridas recibidas.

Familiares, amigos y comunidad en general marcharon clamando Justicia por el adolescente de 16 años.

Sobre el responsable, se sabe que tiene 15 años edad por lo que es "inimputable" y permanece alojado en un Centro de Menores. Además en las últimas horas, se intentó, a través de su Defensa sacarlo y ponerlo bajo el resguardo de sus padres, en su domicilio particular.

El pedido de ponerlo bajo la guarda de su familia, puso a la gente de pie que salió a marchar y consiguió que el Juez Mario Maldonado no autorizara tal pedido.

Desde la marcha, Jesusa Maldonado, abuela y la mujer que crió a Thiago se mostró dolida pero firme en conseguir justicia y un cambio signicativo en la sociedad. "Estamos haciendo una marcha por Thiago, pero no solament por él, sino también por los que quedaron acá con vida".

"Queremos una Justicia clara para una generación de jovenes y niños, que hoy no tienen la libertad de ir a una plaza o al colegio con tranquilidad", explicó.

Jesusa, abuela del adolescente describió al jovencito como "Un niño bueno, que recién estaba entrando a la adolescencia. Ha sido un hijo respetuoso siempre fue respetuoso, obediente, un niño ejemplar", cerró por Multivisión.