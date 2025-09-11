¡Arranca la Feria del Milagro en el parque San Martín!

Desde hoy y hasta el 15 de septiembre, el parque San Martín se transforma en el gran punto de encuentro de miles de familias salteñas con la tradicional Feria del Milagro, la más grande de la provincia.

El evento funcionará todos los días de 10 a 22 horas, con juegos, espectáculos y más de un centenar de puestos para recorrer.

En la plaza D, ya acondicionada como la “plaza de los niños y la familia”, se instalaron más de 100 stands y un completo parque de diversiones con atracciones para todas las edades: Fortaleza, Castillo del Terror, Plaza Blanda, Toro Mecánico, Reloj Humano, Isla Pirata, pileta con rollers acuática y kioscos de kermés. Los organizadores adelantaron que los precios serán accesibles y habrá promociones especiales.

“Queremos que los chicos disfruten de los mejores juegos mientras las familias recorren tranquilos los puestos. Es un espacio pensado para todos”, destacó Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras.

Además de la plaza infantil, se sumarán desde hoy otros espacios de venta y entretenimiento en las distintas áreas del parque.

La Municipalidad garantizó un funcionamiento ordenado, seguro y con reglas estrictas para cuidar el parque San Martín. Al finalizar la feria, el 15 de septiembre, el predio quedará totalmente limpio y despejado.

Con juegos, gastronomía, artesanías y el calor de la tradición, la Feria del Milagro 2025 promete ser una verdadera fiesta para disfrutar en familia.