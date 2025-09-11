“Esto no va más”: El desgarrador relato de una jubilada antes del acto de Karina Milei en Tucumán

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reaparece este jueves en Tucumán como figura central de un acto partidario de La Libertad Avanza. La cita será en el club Villa Luján, donde se presentarán los candidatos locales del espacio libertario, en un contexto marcado por denuncias de corrupción, crisis política y sin alianzas con partidos provinciales que respalden la movida.

La llegada de la hermana del presidente ocurre mientras su imagen atraviesa un desgaste creciente: acusaciones por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y cuestionamientos por el armado de listas la mantienen en el centro de la polémica. En Tucumán, además, la expectativa es limitada: La Libertad Avanza no logró tejer acuerdos con fuerzas locales y la campaña se apoya exclusivamente en la exposición de la funcionaria.

El clima social también marca el terreno. En la antesala del acto, una jubilada tucumana llamada Sara fue entrevistada en vivo por C5N y rompió en llanto al describir cómo el ajuste del gobierno de Milei impacta en su vida cotidiana:

“Estamos muy mal económicamente, esto no va más. Por favor, saquemos a esta manga de hijos de puta. Estoy muy angustiada”, expresó con la voz entrecortada.

El desgarrador testimonio de una jubilada: "Estamos muy mal económicamente, estoy muy angustiada. Hago milagros para llegar a fin de mes"



Sara relató que vive a pocas cuadras de Villa Luján junto a su esposo de 81 años con discapacidad. Ambos dependen de jubilaciones y pensiones que no alcanzan. “Hago milagros para llegar a fin de mes”, señaló, denunciando además problemas con el PAMI que la obligaron incluso a comprar un nuevo celular para poder acceder a turnos médicos.

“Repugnancia siento. El domingo no me moví de la televisión y, aunque soy atea, le rogué a Dios que perdieran”, remató.

Así, mientras Karina Milei intenta instalar a los candidatos libertarios en la provincia con un acto rodeado de medidas de seguridad poco habituales, la escena queda atravesada por el malestar social de jubilados y sectores vulnerables que denuncian haber sido los más golpeados por el ajuste del propio gobierno que ella representa.