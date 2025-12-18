Fiestas con escasez de aceite: Una huelga nacional podría afectar la provisión

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) realiza una huelga nacional aceitera y desmotadora este jueves, esto se da en el marco de la moviliziación que impulsa la CGT contra la reforma laboral que el Gobierno Nacional busca avanzar en el Congreso.

Desde el gremio explicaron que la medida tiene como objetivo garantizar la presencia de todos los trabajadores en la protesta y calificaron la huelga como una acción “en defensa propia”, frente a un proyecto que, aseguran, atenta contra derechos laborales esenciales y favorece a una minoría empresaria.

Por su parte, desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) respondieron con un comunicado en el que rechazó la medida por considerarla una “huelga política” y advirtió que “procederá a tomar todas las medidas que establece la ley”. Ante esto, el sindicato sostuvo que la Constitución Nacional y la legislación vigente garantizan el derecho de huelga, y que cualquier sanción o represalia constituiría una violación a derechos fundamentales._