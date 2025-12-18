Pamela Calletti asumió como Auditora General de la Nación

La exdiputada nacional por Salta Pamela Calletti fue designada como nueva auditora general de la Nación, en representación de la Cámara de Diputados.

Junto a Calletti también juraron Mónica Almada, por La Libertad Avanza, y Juan Forlón, dirigente cercano a Máximo Kirchner.

La designación fue aprobada con 186 votos afirmativos, sin votos en contra y tres abstenciones, en una sesión realizada luego de la sanción del Presupuesto 2026 y del proyecto de “Inocencia Fiscal”.

Abogada y con una extensa trayectoria en la función pública, Calletti ocupó cargos clave en la provincia de Salta, entre ellos ministra de Justicia, ministra de Derechos Humanos y Fiscal de Estado, además de haberse desempeñado como diputada nacional hasta el 10 de diciembre.

Su incorporación a la AGN suma experiencia en gestión y control institucional al organismo encargado de auditar el uso de los recursos del Estado nacional.





