Pamela Calletti asumió como Auditora General de la Nación

Nacional18/12/2025
calletti

La exdiputada nacional por Salta Pamela Calletti fue designada como nueva auditora general de la Nación, en representación de la Cámara de Diputados.

Junto a Calletti también juraron Mónica Almada, por La Libertad Avanza, y Juan Forlón, dirigente cercano a Máximo Kirchner.

La designación fue aprobada con 186 votos afirmativos, sin votos en contra y tres abstenciones, en una sesión realizada luego de la sanción del Presupuesto 2026 y del proyecto de “Inocencia Fiscal”.

Abogada y con una extensa trayectoria en la función pública, Calletti ocupó cargos clave en la provincia de Salta, entre ellos ministra de Justicia, ministra de Derechos Humanos y Fiscal de Estado, además de haberse desempeñado como diputada nacional hasta el 10 de diciembre.

Su incorporación a la AGN suma experiencia en gestión y control institucional al organismo encargado de auditar el uso de los recursos del Estado nacional.
 
 
 

