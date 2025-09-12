Robaron una notebook y artículos electrónicos en el shopping

Un hecho de hurto registrado en el Alto Noa Shopping terminó con la condena de dos mujeres que habían sustraído artículos electrónicos, entre ellos una notebook, de un local comercial.

En una audiencia flexible y multipropósito, el juez de Garantías interviniente homologó un acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes, luego de que ambas acusadas reconocieran su participación en el delito de hurto simple.

Una de las condenadas, de 29 años, recibió una pena de cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, por lo que fue trasladada a la Unidad Carcelaria 4. La mujer, además, fue declarada reincidente por séptima vez.

La otra acusada, de 37 años, fue condenada a tres meses de prisión efectiva, manteniendo la modalidad de arresto domiciliario que ya se le había impuesto. Sin embargo, el juez revocó la condicionalidad de una pena anterior y unificó ambas en una pena única de ocho meses de prisión efectiva.

Como medida complementaria para garantizar el cumplimiento de la condena, se dispuso mantener la consigna policial fija en su domicilio.