Denuncia por hurto termina con un detenido y elementos recuperados

El procedimiento lo realizó personal del Distrito de Prevención 8. Se recuperó el elemento sustraído. Intervino la Fiscalía Penal local.

Efectivos de la Subcomisaría de Rivadavia Banda Sur realizaron un procedimiento en el marco de una causa por hurto calificado en esa localidad. La intervención inició a partir de la denuncia de la damnificada por la sustracción de una garrafa y otros elementos.

En ese contexto, el personal realizó la demora de un hombre 30 años y el recuperó de una garrafa sustraída. Además, se le secuestró piezas de carne caprina.

En tanto, el hombre quedó a disposición de la Justicia junto a los elementos secuestrados.

Intervino la Fiscalía Penal de Pichanal.