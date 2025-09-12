Urtubey y su acercamiento a Cristina: “Hay que construir para adelante”

De cara a las elecciones legislativas nacionales del próximo 27 de octubre, el exgobernador de Salta y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, insistió en la necesidad de construir un gran “frente social” para ganarle a Javier Milei.

En ese marco, se refirió a su acercamiento a Cristina Kirchner. "No niego las diferencias que tuve, pero si yo hago política con el retrovisor, nunca voy a poder construir para adelante”, comentó.

"Si volví a la política nacional, es justamente para evitar que se profundice un modelo de ajuste que nos está haciendo mucho daño"

En la oportunidad, sostuvo que "en este momento el único espacio que puede mostrar una oposición al Presidente es Fuerza Patria". “Estamos trabajando en la unidad del peronismo, que es el primer paso en la construcción de un frente social para ganarle a Milei dentro de dos años”, dijo Urtubey.

"Si sostenemos divisiones en el peronismo, terminamos siendo funcionales al gobierno nacional, y yo no quiero serlo"

También se mostró muy crítico de la actual gestión nacional. "A mi juicio, el daño que está haciendo el gobierno nacional, si se sigue profundizando, va a ser irreparable, la Argentina está caminando hacia un régimen prácticamente autoritario", resaltó.

Por último, alertó que el sistema político argentino atraviesa una “seria complicación” y que, si Milei logra mayoría legislativa, “se llevarán puestas las instituciones y hasta la democracia misma”.

Presa injustamente

El candidato a senador aseguró que Cristina Kirchner está presa injustamente. “Para mí esa condena es jurídicamente inaceptable, más allá de todas las opiniones que tengamos. Desde el Derecho para mí eso es una injusticia, lo he dicho públicamente antes, no ahora que soy candidato, y lo sigo sosteniendo", dijo

“En la Argentina hay una persona detenida por un delito en el que no tuvo participación. Eso jurídicamente es un disparate. Puede tener responsabilidad política, sí. Responsabilidad penal no podés tener", indicó