Daniela Celis dio detalles estremecedores de la salud de Thiago: “Le extirparon el bazo”

Daniela Celis dio detalles de la salud de Thiago Medina casi 12 horas después del accidente que lo llevó de urgencia a un quirófano. En medio de una gran preocupación de fans y seres queridos, aseguró que el joven se encuentra estable.

“Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado. Toda luz es bienvenida. Gracias”, escribió.

Anoche, las hermanas de Medina pidieron cadenas de oración para su pronta recuperación, y varios de sus excompañeros de reality se sumaron a la campaña. Las nuevas novedades llegarían cerca del mediodía, aunque recientemente se conoció que piden más de 20 dadores de sangre.

Qué le pasó a Thiago Medina

Thiago Medina tuvo un accidente de tránsito y está internado en un hospital de Moreno. La noticia fue confirmada por su expareja, Daniela Celis, en LAM (América).

“Fue hoy más o menos a las 8 de la noche. Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”, contó Pepe Ochoa al aire del ciclo de espectáculos. Acto seguido, el panelista dio detalles del episodio: “Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”.

Thiago Medina de Gran Hermano 2022 lucha por su vida.

Ángel de Brito también contó que se comunicaron con Camila Deniz, hermana de Thiago: “No podía ni hablar. Estaba llorando, acompañando a su hermano en el hospital”. /TN