Video del milagro de amor en los cerros: El casamiento de dos peregrinos de la Puna

La devoción al Señor y la Virgen del Milagro volvió a conmover con una historia única que combina fe y amor. En plena peregrinación de la Puna, Andrea y Juan Carlos decidieron sellar su unión en matrimonio, marcando un momento inolvidable para la historia de los caminantes y de la celebración religiosa más importante de Salta.

La ceremonia se celebró en la capilla de El Alisal, en medio del recorrido que realizan miles de peregrinos rumbo a la Catedral Basílica. Fue oficiada por monseñor Dante Bernacki, quien bendijo a la pareja en un acto que quedará grabado como símbolo de devoción, esperanza y amor eterno.

Ante los aplausos, cantos y lágrimas de emoción, los fieles que acompañaban la peregrinación fueron testigos de este hito sin precedentes. Para muchos, fue la confirmación de que el Milagro no solo une en la fe, sino también en el corazón.

La unión de Andrea y Juan Carlos en los cerros salteños se convirtió en un verdadero milagro de amor, recordando que la fe también se celebra con gestos de entrega y compromiso en comunidad.