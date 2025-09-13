Más de 12 mil peregrinos de los Valles Calchaquíes llegaron a Salta y fueron recibidos por el Gobernador

Con banderas, cantos y rezos, la histórica peregrinación de los Valles Calchaquíes arribó este sábado a la ciudad de Salta. Más de 12 mil fieles partieron hace cinco días desde Cachi y, a lo largo del camino, se fueron sumando devotos de Payogasta, La Poma, Palermo, Luracatao, La Zanja, El Rodeo, Fuerte Alto, Agua Negra, Chicoana, Betania, Escoipe y otras comunidades que cada año renuevan su pacto de fe con los Patronos tutelares.

La columna recorrió más de 160 kilómetros hasta llegar a la Catedral Basílica, en un trayecto marcado por el sacrificio, la esperanza y la devoción popular. Como es tradición, el gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por su esposa Elena Cornejo, recibió a los peregrinos en la Agencia de Contención y Desarrollo Comunitario.

“Una vez más recibimos a los peregrinos que vienen desde muy lejos con esa muestra de amor, fe y esperanza. Que el Señor y la Virgen del Milagro no aparten nunca su amor del pueblo argentino”, expresó el mandatario.

Por su parte, Héctor Soruco, responsable de la peregrinación, agradeció la recepción y remarcó el verdadero sentido del recorrido: “No venimos a buscar este agasajo, solo a cumplir con la fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, que tanta piedad y amor tienen por el pueblo salteño”.

El arribo estuvo acompañado por cantos tradicionales: “Desde los Valles nos venimos caminando, desde los Valles nos venimos sin parar, viva el Señor y la Virgen del Milagro, con fuerza peregrino que ya vamos a llegar”.

Una vez más, la fe de los Valles Calchaquíes volvió a ser protagonista en el Milagro, con miles de fieles que mantuvieron intacta su devoción durante cada paso del camino.

