Avanza el nuevo paso vehicular sobre el canal Adet: Conectará a más de 200 familias

La Municipalidad de Salta continúa con la construcción de un cruce en el canal pluvial Walter Adet, en la zona sudeste. La obra mejorará la integración entre los barrios Fraternidad y San Alfonso.

La ciudad de Salta suma una obra clave de infraestructura en el sudeste capitalino. Actualmente, avanza la construcción del paso vehicular sobre el canal pluvial Walter Adet, donde se desarrolla el armado de la losa estructural.

El proyecto busca mejorar la conexión entre los barrios Fraternidad y San Alfonso, a través de las calles Fernández y Zevi, beneficiando a más de 200 familias de la zona.

Antes, el cruce era apenas un sendero precario que obligaba a los vecinos a atravesar el canal a pie, en moto o en bicicleta. Ahora, con la canalización completa y el revestimiento de soleras y base en un tramo de 300 metros, fue posible avanzar con el nuevo paso vehicular.

La obra se complementa con la pasarela peatonal ya instalada en el extremo sudeste, cerca de la desembocadura en el río Arenales, lo que permite un cruce más seguro y fortalece la integración socio-urbana.