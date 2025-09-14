A los 59 años, Flavia Palmiero se mostró en un bikini celeste y luego se quedó en topless

Se lució desde las playas de Miami con sensualidad y audacia.

Se lució desde las playas de Miami con sensualidad y audacia.

Flavia Palmiero volvió a sorprender desde la playa con una producción de fotos a pura sensualidad. La conductora eligió una microbikini celeste con corpiño triangular, detalle de arandelas oscuras en los breteles y bombacha diminuta con tiras finas ajustables a los costados, un diseño de su nueva colección.

En algunas de las tomas, sumó un pareo semitransparente con estampado animal print en tonos marrones, que llevó anudado a la cadera para un toque más versátil.

También se la vio con accesorios minimalistas: un reloj plateado, collares finos y lentes de sol oscuros que completaron la estética veraniega.

El make up fue sutil y natural, con base liviana, labios en tono nude y sombras suaves que realzaron la mirada sin recargar el rostro. El pelo lo llevó suelto con ondas descontracturadas que acompañaron el aire relajado de la sesión.

Uno de los momentos más llamativos llegó cuando Flavia se animó a posar en topless, cubriéndose los pechos con una mano y luciendo solo un collar de cordón negro con dije dorado y una cadenita.

Con el mar de fondo y la luz del sol como marco, la artista consolidó un look que mezcla osadía y simpleza en partes iguales.

Flavia Palmiero en top translúcido y microbikini negra

Al frente de su propia marca de bikinis y ropa de playa, Flavia Palmiero siempre tiene el ojo puesto en las últimas tendencias y, además, ella misma modela sus diseños. Meses atrás y a orillas del mar, la actriz se lució con un clásico de moda infaltable: una microbikini negra lisa de corpiño triangular con breteles finos y bombacha con tiritas anudadas en los laterales.

Además, la pieza superior está adornada con arandelas marrones de madera, un detalle que es tendencia.

Pero más allá del traje de baño, el protagonismo se lo robó un top lencero de encaje floral negro translúcido que se puso por encima, estilo babydoll. Así, se sumó al furor por las transparencias que arrasa en pasarelas, alfombras rojas, street style y, por supuesto, también en la playa.

En una siguiente foto que publicó en el posteo de Instagram, se mostró con un modelo muy similar pero en versión vestido largo, estilo túnica, otra variante más para sumar el glamour del encaje a las apuestas de playa. Complementó la apuesta con un set de dos collares, uno con dije de cruz y otro de pedrería, y anteojos de sol oversized marrones. /TN