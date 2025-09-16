Tentativa de femicidio: "El agresor tiene conflicto con su sexualidad y odio hacia las mujeres"

El 11 de Febrero de 2025, Mariana descansaba en su vivienda en un complejo de departamentos en Orán. Era de madrugada y un desconocido ingresó sin que ella se perctara y la apuñaló 7 veces. Afortunadamente la joven sobrevivió a tan brutal agresión.

En ese momento se conocieron desgarradores audios de la mujer pidiendo auxilio, con el correr del tiempo y el avance de la investigación, en la cual contaba con cámaras de seguridad, logrando identificar al sujeto como Juan Marcelo Cordoba, también residente de Orán y se lo detuvo.

Por su parte, Mariana logró recuperarse y hoy ya el juicio tiene fecha de inicio. La joven agradece a Dios el hecho de que el sujeto no agredió a su hija que descansaba en otra habitación.

A través de Multivisión, la joven brindó su testimonio y se mostró conforme con la evolución de los tiempos procesales que en pocos meses llega a juicio. "Es una persona totalmente desconocida para mí, no sabía de su existencia hasta que lo identificaron por los medios de comunicación y la policía. Entró a mi casa y me atacó, fue direcamtente a atacarme a mí, tenemos dos habitaciones y entró a la habitación donde yo estaba".

Recordó que en ese momento el sujeto, que la tomó por sorpresa mientras dormía y aseguró que "Primero me afixió y luego empezó a lastimarme con un cuchillo, desconozco sus motivos " y agregó "Eran las tres de la mañana, ingresó por el pasillo, fue hasta mi departamento, es el tercero, la puerta estaba abierta, me dormí con la puerta abierta, en la primera habitación estaba mi hija y en la segunda habitación estaba yo, más lejana, podría haber atacado a mi hija en primera instancia pero fue a mi cuarto".

Siguiendo con su relato recuerda que: "Lo primero que dije fue el nombre de mi nena y esta persona dijo que me quería matar y empecé a defenderme como pude, sentía como me lastimaba con el arma que tomó para herirme. Cuando lo tomé de los testículos salió huyendo, y mi hija estaba en el pasillo, yo lo único que pensaba era que tenía poco tiempo y que me iba a desangrar, y por eso la desesperación que tuve, mi nena llama al 911".

Con el correr del tiiempo, se conocieron otros casos de ataque a otras mujeres incluso a una chica trans. "Está el caso de Abigail, una vecina de un inquilinato donde convivían, la siguió hasta su trabajo y la atacó afuera, la golpeó e intentó abusar de ella, en ese oportunidad los transeuntes lo agarraron y está caratulado como abuso sexual simple y lesiones. Además hay una chica trans que relata que la atacó, hay otra que es maestra que a través de las fotos del tipo que se viralizaron me escribió y me dijo 'estoy segura que esta persona es quien me atacó a mí', ella tenía una lesión en el cuello y le perforaron el estómago en tres partes, ella no hizo denuncia".

Al ser consultada por el móvil de su ataque, Mariana, consideró que: "No me robó nada, yo percibo, por el odio con que me atacó, es que entró directamente a matarme, no se llevó nada, entró a herirme".

Respecto a las secuelas que le dejaron las 7 puñaladas del atacante, explicó que: "Tengo cicatrices y para colmo son visibles, en el cuello, brazos, en la espalda 5, todas visibles. Por suerte estoy bien acompañada con la psicologa, mi nena y yo, en mi trabajo fueron muy comprensibles, mucho apoyo. Por suerte no tengo secuelas graves y estoy muy contenida y acompañada. Vamos de a poco desarmando con amor. Estoy en alerta 24/7".

Respecto a lo que conoció de su agresor, Mariana dijo que pudo leer que: "Tiene 35 años, tiene hijos, denuncia que tiene un bebé pequeño y dos niños más, no está en pareja, alquila con su padre, trabajaba en la playa de camiones de la terminal, es a lo que tuve acceso, no tenenemos personas en común de ninguna forma".

Por último la joven confirmó que el informe psiquiátrico, tanto en su expediente como el de una de las otras víctimas resaltan su odio a las mujeres. "En el expediente de Abigail, relatan que es una persona que solía expresarse de forma fea en relación a las mujeres y el informe psiquiátrico dice lo mismo, conflicto con su sexualidad y odio con las mujeres y que estaba en todos sus cabales, era conciente de lo que hacía".

Conforme con el inicio del Juicio contó que este comenzará el 22 de Septiembre: "Voy a ser citada como testimonial en calidad de víctima en el Juicio. Sorprendida y tranquila porque siento que en mi caso actuaron con mucha responsabilidad y celeridad, fue muy rápido, prolijo y la investigación, los periodos fueron correctos".