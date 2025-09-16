Muerte del “Chino” Saavedra: “Fue encontrado en el baño, se habría cortado las venas”

A horas del inicio del juicio por el femicidio de Jimena Salas, Javier "Chino" Saavedra, el principal imputado, fue hallado muerto en la Alcaidía provincial.

La jueza de Garantías, Ada Zunino, en Que Pasa a la Mañana, confirmó que el acusado "se habría cortado las venas y fue encontrado en el baño".

Asimismo, agregó que se está investigando si la muerte fue autoinfligida o producto de la intervención de un tercero.

“Hay un estado de conmoción generalizado porque hoy comenzaba el juicio para develar la verdad sobre el asesinato de la señora Jimena Salas”, declaró la magistrada, quien intervino en la investigación penal preparatoria y elevó a juicio a los tres hermanos acusados.

La jueza agregó que todavía no se sabe con qué elementos se infligió la herida y que se aguardará la autopsia, que se estima será informada en 24 horas.

“Cuando una persona está determinada a quitarse la vida, siempre encuentra el lugar y el modo de hacerlo”, advirtió Zunino, y pidió prudencia hasta que se conozcan los resultados de la autopsia y la investigación de la fiscalía.