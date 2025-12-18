Tartagal: Lo condenaron por abusar sexualmente de su sobrino político de 12 años

En Tartagal, un menor de edad se encontraba en un vehículo en horas de la noche con su tío político cuando ocurrió un hecho atroz, el sujeto abusó sexualmente del niño que en ese entonces tenía 12 años.

Por este hecho, la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que un hombre (67) fue declarado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un menor de edad.

Tras esta condena, el Juzgado de Garantías de Tartagal dispuso que el señalado deberá cumplir seis años y tres meses de prisión bajo la modalidad domiciliaria.

Se ordenó la extracción de material genético del condenado por parte del CIF y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos.