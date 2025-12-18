Tartagal: Lo condenaron por abusar sexualmente de su sobrino político de 12 años

Justicia18/12/2025
condenado-696x504

En Tartagal, un menor de edad se encontraba en un vehículo en horas de la noche con su tío político cuando ocurrió un hecho atroz, el sujeto abusó sexualmente del niño que en ese entonces tenía 12 años

Por este hecho, la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de debate en la que un hombre (67) fue declarado culpable del delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un menor de edad. 

pablo rangeon1Aseguran que Pablo Rangeón sigue hostigando a sus víctimas desde la cárcel, la Justicia lo intimó

Tras esta condena, el Juzgado de Garantías de Tartagal dispuso que el señalado deberá cumplir seis años y tres meses de prisión bajo la modalidad domiciliaria.

Se ordenó la extracción de material genético del condenado por parte del CIF y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos. 

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día