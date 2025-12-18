Con el cuento del gestor, le sacó más de $2 millones por billeteras virtuales

Un hombre de 35 años fue imputado en Apolinario Saravia acusado de protagonizar una estafa millonaria mediante billeteras virtuales, tras un esquema cuidadosamente planificado para ganarse la confianza de su víctima y apropiarse de su dinero.

La maniobra, basada en el uso indebido de datos personales y bancarios, dejó un perjuicio económico superior a los 2 millones de pesos.

La investigación está a cargo del fiscal penal 2 de Joaquín V. González, César Saravia, quien imputó de manera provisional al acusado por el delito de estafa y solicitó que continúe detenido, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo procesal.

Según la denuncia, el imputado se presentaba como gestor de trámites bancarios y de ANSES, una fachada que le permitió acercarse a la víctima desde el mes de mayo. A partir de ese vínculo, fue construyendo una relación de confianza hasta obtener datos personales y bancarios sensibles, con el argumento de “ayudarla” a realizar gestiones.

Modus operandi

La maniobra incluyó la creación de una cuenta de Mercado Pago a nombre de la damnificada, que luego fue utilizada para realizar transferencias sin autorización. Todo salió a la luz en septiembre, cuando la mujer advirtió una transferencia superior a 500 mil pesos a una persona desconocida. Al revisar los movimientos, descubrió múltiples operaciones previas dirigidas a cuentas del propio acusado y de terceros.

Con el avance de la causa, la Fiscalía reunió comprobantes de transferencias, informes de Mercado Libre y testimonios, elementos que permitieron solicitar allanamientos. En esos procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas bancarias y tarjetas de billeteras virtuales a nombre del imputado, y se concretó su detención.

Desde la Fiscalía advirtieron que este tipo de estafas se apoya en la ingeniería social, una modalidad que explota la confianza de las víctimas y el desconocimiento sobre herramientas digitales, por lo que reiteraron la importancia de no compartir datos personales ni bancarios con supuestos gestores o intermediarios no oficiales.





