Vendían carne de animales robados en el V° de Lerma, hay 9 detenidos e imputados

Un fuerte operativo se realizó en las últimas horas en el Valle de Lerma, producto de una investigación que venía dirigiendo la fiscalía Penal, a cargo del doctor Danie Escalante, a raíz de denuncias por el robo de ganado, la cual llevó a desecubrir un grupo de personas que trabajaban coordinadamente en el robo, faena y distribución de la carne vacuna.

Daniel Escalante brindó detalles del trabajo realizado: "Es una investigación que duró aproximadamente 4 meses y a partir de ahí empezamos a buscar el análisis sistemático de algunas denuncias realizadas y de ahí la importancia de la denuncia, en dónde empezamos a notar la sustracción de estos animales y donde se realizaban las faenas de los mismos".

Posteriormente, cuenta que descubrieron la distribución: "transportaba en un baúl de un vehículo. No estaban las condiciones dadas".

Asociación ilícita

El fiscal Penal dijo: "Sostenemos la participación de varias personas, por eso, una de las teorías del caso, tiene que ver con la asociación ilícita, en donde participan más de tres personas y a partir de ahí empezamos a unir diferentes denuncias de la sustracción. Hasta el momento no solo tenemos declaraciones testimoniales sino también gente que compró, análisis de los teléfonos celulares y dónde impactaban los mismos, y son coincidentes con los días de las denuncias".

Insistió en la acción de la distribución la cual considera era de manera coordinada, pero aún sigue en investigación.

Por último dijo por El Once TV: "Acá hay afectación de dos derechos, el derecho a la propiedad, personas que denunciaron que ganados propios fueron sustraídos, pero también el derecho a la salud, porque muchas veces llevaban carne en un baúl, sin control del SENASA u otro".